16. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i Dzień Flagi 2020. W Elblągu wywieszono około 500 flag [zdjęcia]

Prezydent Elbląga nie udostępni spisu wyborców- zawiadamia prokuraturę

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ma to związek z wnioskiem Poczty Polskiej przesłanym drogą mailową do samorządów w całym kraju z nakazem przekazania wrażliwych danych mieszkańców.