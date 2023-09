35-lecie Szpitala Zespolonego w Elblągu (wideo) Wojciech Gawor

Relacja z uroczystości. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu organizuje galę jubileuszową z okazji 35 rocznicy powstania i działalności placówki. Szpital jest po to, żeby służyć społeczeństwu, dostosowuje się do nowych technologii, do potrzeb pacjentów, które się zmieniają. Musi być modernizacyjny i reagować na nowe wyzwania. Planowane jest przejecie stacji dializ dla oddziału nefrologii. Kolejnym wyzwaniem jest onkologia i kardiologia z kompleksowym zakresem możliwości i sprzętu. Szpital nadal rozwija potencjał ortopedii, chirurgii onkologicznej oraz położnictwa. Problemów i wyzwań jest nadal wiele, by efektywnie i dla dobra pacjentów, nadążać za dynamicznymi zmianami w medycynie.