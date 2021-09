Bądź bezpieczny na drodze i na przejściu dla pieszych

Działania policji ruchu drogowego koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego zakładają skierowanie w tym czasie maksymalnych sił i środków ze stanu komórek ruchu drogowego do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

- Kończąca się policyjna akcja ROAD SAFETY DAYS to tylko pretekst do rozmowy o zagrożeniach w ruchu drogowym. Do WIZJI ZERO dążymy każdego dnia – podkreśla podkom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Tylko w naszym mieście, co roku przeprowadzamy kilkadziesiąt tysięcy badań na zawartość alkoholu, a i tak kierujący jeżdżą nietrzeźwi. Każdego dnia kontrolujemy prędkość pojazdów poruszających się po naszych drogach, a i tak co roku obsługujmy około 3 tyś. zdarzeń w ruchu drogowym których najczęstszą przyczyną jest nadmierna prędkość.

Elbląska policja prowadzi szereg działań profilaktycznych m.in. przy Szkole Podstawowej nr 12 na przejściu dla pieszych przy ul. Nowowiejskiej.