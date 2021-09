Bezpieczna droga do szkoły z elbląską policją

Prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, konieczność korzystania z elementów odblaskowych czy bezpieczne miejsca do zabaw, to tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkań z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Po raz kolejny do współpracy zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. Uczniowie klas policyjnych prowadzą zajęcia skierowane do najmłodszych dzieci szkół podstawowych. Podczas zajęć zwracamy uwagę na bezpieczne poruszanie się po drodze w rejonach szkół. Oprócz teorii ćwiczymy prawidłowe i bezpieczne przechodzenie przez przejścia dla pieszych - mówi jedna z uczennic birorących udział w policyjnych działaniach. Wszyscy pierwszoklasiści w ramach działań otrzymują elementy odblaskowe przekazane przez firmę General Electric POWER Sp. z o. o. w Elblągu.

- Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” adresowana jest również do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególną ostrożność - mówi st. asp. Agnieszka Kudosz z elbląskiej drogówki.