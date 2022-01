Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Elbląga. Dostaniesz je także w swojej parafii

Maseczki można odbierać w punktach dystrybucji na terenie miasta. Będą one znajdowały się w instytucjach miejskich, kościołach, zakładach opieki zdrowotnej oraz centrach handlowych.

Mieszkańcy, którzy potrzebują maseczki będą mogli się zgłaszać do punktów odbioru w godzinach ich otwarcia.

Od najbliższej niedzieli, tj. od 30 stycznia br. maseczki będą dostępne dla mieszkańców we wszystkich parafiach Diecezji Elbląskiej oraz w punktach obsługi klienta w elbląskich centrach handlowych: CH Ogrody, LECLERC i Kaufland.

We wszystkich pozostałych punktach maseczki będzie można pobierać od 7 lutego br. (poniżej wykaz).

W akcję włącza się również Straż Miejska, która będzie dystrybuowała maseczki w trakcie realizacji zadań. Środki ochrony indywidualnej trafią też do domów pomocy społecznej i do instytucji pomocowych, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Caritasu Diecezji Elbląskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, które będą je przekazywać swoim podopiecznym.