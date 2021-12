Braniewo. 27-letni kierowca uderzył w budynek apteki

W minioną niedzielę po godz.9:00 policjanci dostrzegli wywrócony pojazd przy ul. Elbląskiej w Braniewie. Wewnątrz znajdował się zakleszczony mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pomocy 27-latkowi, a na miejsce wezwali także medyków i strażaków. Po wydostaniu kierowcy na zewnątrz pojazdu zapadła decyzja o przetransportowaniu mężczyzny do szpitala. Policjanci zajęli się natomiast wyjaśnianiem przyczyn tego zdarzenia. Funkcjonariuszy z Braniewa wsparli policjanci z elbląskiej drogówki. Na czas wykonywania czynności funkcjonariusze wstrzymali ruch. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 27-latek stracił nagle panowanie nad autem i uderzył w schody budynku apteki. Na skutek uderzenia jego auto dachowało. Kierowcy została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz innych substancji. Czynności w tej sprawie trwają.