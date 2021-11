Chciał zarobić na akcjach, ale stracił oszczędności, bo trafił na oszusta

Oszust namówił także swą ofiarę do zainstalowania na komputerze programu który będzie miał ułatwiać kontrolę nad prowadzonymi inwestycjami. Mężczyzna zainstalował program, a dzięki temu oszust przejął kontrolę nad jego komputerem i z konta mężczyzny wypłacił prawie 10 tysięcy złotych. Niedoszły inwestor zgłosił wyłudzenie na policji. Za oszustwo Kodeks Karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy:

Policja przestrzega przed instalowaniem na urządzeniach z których logujemy się do bankowości internetowej nieznanych nam aplikacji. Ich zainstalowanie może dać dostęp do naszego urządzenia obcej osobie, która uzyska również dostęp do naszego konta w banku.