Chcieli wprowadzić do obiegu ponad kilogram narkotyków - zatrzymała ich elbląska policja

Sytuacja miała miejsce na terenie Gdańska. Tam, policjanci kryminalni z zespołu do walki z przestępczością narkotykową elbląskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn. Poszukiwanego 47-letniego elblążanina oraz jego znajomego 38-latka. Ten drugi odwiedził go w mieszkaniu przynosząc foliowe zawiniątko z amfetaminą w ilości 1,1 kilograma zapakowane w opakowanie po dietetycznej żywności. Dodatkowo podczas przeszukania mieszkania znaleziono w nim narkotyki a dokładnie kokainę w ilości 57 gramów. Policjanci kryminalni usłyszeli tłumaczenia obu zatrzymanych, że narkotyki są na ich własny użytek… Zarówno policjanci jak i prokurator nie dali wiary tym tłumaczeniom. 47-letni mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 6 lat pozbawienia wolności. Na swoim koncie ma rozbój oraz oszustwo.

Za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci szacują że czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 50 tysięcy złotych.