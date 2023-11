Do jakiego przedszkola w Elblągu zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Elblągu?

Rekrutacje do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Każda placówka decyduje o tym sama. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być inne.

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Elblągu?

Nauka w przedszkolu pozostaje niezwykle istotna w rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.