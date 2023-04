"Drzewko za surowce wtórne" w Elblągu. Czekamy na was 29 kwietnia!

Drzewko za surowce wtórne jest przedsięwzięciem ekologicznym, w ramach którego wszyscy jednoczymy się w ważnym celu - poprawy kondycji środowiska naturalnego. Wy oddajecie nam niepotrzebną makulaturę i zużyte sprzęty AGD i RTV - my w zamian rozdajemy sadzonki drzewek, które możecie posadzić chociażby we własnych ogródkach. W ten sposób każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.​