Dzieci z Młynar przygotowały spot z policjantami. Bądź odpowiedzialny za swojego pupila

Zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz inne również realne sytuacje z życia codziennego zainspirowały do stworzenia spotu. Spotu w którym główne role przypadły najmłodszym.

- To że spotykamy się z najmłodszymi i edukujemy na temat bezpieczeństwa było okazją do nakręcenia krótkiego, ale również i edukacyjnego filmu – mówi asp. Tomasz Rębowski z Posterunku Policji w Młynarach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od września 2016 roku. Przypominamy, że aplikacja ta nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji. Pozwala użytkownikom wskazywać miejsca zagrożone a służbom podjęcie odpowiednich kroków by to zagrożenie zniwelować.