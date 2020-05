Elbląg. 84-letnia kobieta śmiertelnie potrącona przez śmieciarkę na ul. Cichej w Elblągu (7.05.2020). Okoliczności wypadku badają służby

Śmiertelny wypadek koło Pieniężna. Nie żyje 63-latek

Śmiertelny wypadek w pow. braniewskim. Na trasie Pakosze - Długobór w poniedziałek 25.11.2019 r. doszło do do zderzenia renault z peugeotem. W wyniku wypadku 4 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Niestety jedna z osób poszkodowanych zmarła.