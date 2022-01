Elbląg. Aktywny rok 2021 z MOSiR-em. Z oferty skorzystało prawie 300 tysięcy osób

To podsumowanie warto jest podzielić na kilka kategorii. W każdej znajdą się inne imprezy sportowo-rekreacyjne, a ich liczba i rodzaje odpowiadały na potrzeby mieszkańców naszego miasta i były dostosowane do panujących warunków. A warunki były bardzo trudne, ponieważ pandemia spowodowała wprowadzenie wielu obostrzeń, m.in. od początku roku do maja nie można było korzystać z basenów i innych obiektów zadaszonych. Mimo to, stosując się do wszelkich wytycznych zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów, udało się zorganizować bardzo dużo atrakcyjnych wydarzeń, z których chętnie korzystali elblążanie.

W minionych 12 miesiącach wystartowało kilka dużych imprez biegowych. O Biegu Piekarczyka i Biegu Niepodległości już napisano w zasadzie wszystko, ale warto tylko przypomnieć, że łącznie w tych zawodach wzięło udział prawie 2000 osób. Biegi na orientację pozwalały uczestnikom przez cały rok lepiej poznać Bażantarnię i elbląskie parki. Nowością w sportowym kalendarzu były natomiast Mistrzostwa Elbląga w biegach przełajowych, które zgromadziły na starcie 400 chętnych.