Elbląg. Dwa pumptracki są już w trakcie realizacji

Budową obu torów zajmuje się poznańska firma BT Project Sp. z o.o., z którą podpisane zostały umowy. Aktualnie trwają prace projektowe.

W ramach zadania pn. „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack’’, zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piotra Kłoczowskiego” zakres zamówienia obejmuje:

I.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

a)

pozyskanie mapy do celów projektowych,

b)

wykonanie badań geotechnicznych,

c)

wykonanie koncepcji toru typu PUMPTRACK,

d)

opracowanie (w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy) projektu budowlanego, tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowalnego oraz projektu technicznego we wszystkich koniecznych branżach,

e)

pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

II.

Wykonanie robót budowlanych, w tym:

a)

prace rozbiórkowe i demontaże,

b)

roboty związane z wykonaniem toru typu PUMPTRACK o długości minimum 200 m wraz z zagospodarowaniem terenu,

c)

roboty liniowe w zakresie odwodnienia, sieci elektrycznych oraz teletechnicznych,

d)

montaż kamery monitoringu,

e)

dostawa i montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),

f)

dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem,

g)

dostawa i montaż tablicy pamiątkowej Budżetu Obywatelskiego 2021.