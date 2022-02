Elbląg. Groźna kolizja na trasie Unii Europejskiej. Kobieta trafiła do szpitala

Do tego zdarzenia doszło w piątek (4.02) ok. godz. 9, na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiej z Trasą Unii Europejskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. 38-letni mężczyzna kierujący samochodem dostawczym citroen jumper, nie ustąpił pierwszeństwa 39-letniej kobiecie jadącej samochodem volkswagen golf. Doszło do bocznego zderzenia. Poszkodowana z ogólnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala na badania. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca citroena został ukarany mandatem w wysokości 1 500 zł, a na jego konto wpłynęło 6 punktów karnych. Obydwoje byli trzeźwi.

W styczniu tego roku policjanci odnotowali o 12 procent mniej kolizji, w porównaniu ze styczniem 2021 roku. Niemniej jednak w styczniu zeszłego roku zginęła w wypadkach jedna osoba, w tym roku mamy już trzy ofiary śmiertelne. Policjanci apelują o ostrożność.