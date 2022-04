Elbląg. Jak najlepiej rozpocząć maj? Zdecydowanie w teatrze!

O czym jest „Prawda”? O życiu i miłości. O przyjaźni i zdradzie. „Prawda” to dylematy i nieustanne pytania, podejrzenia i… kłamstwa. - Z pozoru banalna historia romansu okazuje się tylko wstępem do odkrywania kolejnych warstw coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości międzyludzkich relacji. Towarzyszymy bohaterom w ich desperackiej walce o przetrwanie w obliczu coraz mniej trudnych do ukrycia kłamstw, które, jeśli zostaną ujawnione, wywrócą ich świat do góry nogami – pisze Andrzej Bartnikowski w zapowiedzi do spektaklu.

„Prawda” to spektakl, który w komediowej formie serwuje nam całkiem poważne pytania. Jak ważna w naszym życiu jest prawda? Czy prawdą jest, że może nas ona wyzwolić? Czy mamy odwagę się z nią zmierzyć? Wreszcie to pytania również o naturę kłamstwa. Czy kłamstwo zawsze jest złe? Czy są okoliczności, w których kłamstwo będzie lepsze niż prawda? Mottem sztuki Floriana Zellera są słowa Voltair’a „Kłamstwo jest cnotą, jeśli pozwala uniknąć cierpienia”. Czy możemy się z nimi zgodzić?