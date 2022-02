Elbląg. Jest kasa dla mieszkańców na utylizację azbestu i na przyłącza do kanalizacji

1. Transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg, kwota dofinansowania do 3.000 zł;

Link do pobrania dokumentów: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/497

Informacje w sprawie dofinansowania pod nr telefonu 55 239 3123.

2. Budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota dofinansowania do 3.000 zł.

Link do pobrania dokumentów: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/475

Informacje w sprawie dofinansowania pod nr telefonu 55 239 3105.

Wnioski na wyżej wymienione dotacje w formie papierowej można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Urząd Miejski w Elblągu

Departament Ochrony Środowiska

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel.