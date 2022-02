Elbląg. Kacper Płażyński zajmuje się kłopotami komunikacyjnymi mieszkańców miasta i regionu

Za nami trzeci dyżur poselski w Elblągu. Z jakimi sprawami zgłosili się do biura mieszkańcy? Zapytaliśmy o to Sebastiana Piaseckiego, społecznego asystenta posła.

- Po raz kolejny zgłaszano problemy z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Elblągu, po zmianie rozkładu jazdy w 2021 roku, a także z koordynacją rozkładu autobusów odjeżdżających z pętli na dworcu kolejowym z rozkładem jazdy PKP. Podjęliśmy interwencję w tej sprawie wysyłając pismo do prezydenta Elbląga.

Jeden z mieszkańców zgłosił swoje obawy, co do planowanej przebudowy Drogi Krajowej 22 na linii Fiszewo - Elbląg. Mieszkańcy Powiśla pragną, aby ta droga uzyskała status ekspresówki i posiadała jezdnie w schemacie 2+2.

Otrzymaliśmy również prośbę o interwencję w sprawie przedłużenia linii autobusowej nr 12 do podelbląskiego Jegłownika - mówi Sebastian Piasecki.

Jak dodaje asystent, padły też sugestie dotyczące rozbudowy linii kolejowej 204 na trasie Malbork - Braniewo. Mieszkańcy oczekują nowej infrastruktury związanej z budową nowych stacji w Karczowiskach Górnych i Oleśnie.