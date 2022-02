Elbląg. Komenda Miejska PSP jest bogatsza o cztery nowe wozy

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku wojewodzie Arturowi Chojeckiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki. Następnie gospodarz uroczystości, komendant miejski PSP mł. bryg. Łukasz Kochan przywitał zaproszonych gości oraz wygłosił przemówienie, w którym podziękował parlamentarzystom, samorządowcom i komendantowi wojewódzkiemu za zaangażowanie, okazywane wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu nowego sprzętu oraz przy budowie nowej siedziby elbląskich strażaków.

Po wystąpieniu Komendanta Miejskiego nastąpiło przekazanie czterech nowych pojazdów pożarniczych pozyskanych w 2021 roku:

MAN TGA 18.320 - GCBA 5.4/32 to nowy, ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy, który pozwoli na zwiększenie gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, obiektów produkcyjnych oraz instytucji i firm funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Pojazd zakupiono za kwotę 981 786,00 zł., z czego 797 786,00 zł pochodzi z Ustawy Budżetowej, 34 000,00 zł to środki zwiększające plan finansowy KW PSP w Olsztynie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a 150 000,00 zł. pochodzi ze środków samorządowych (UM Elbląg 50 000,00 zł., UG Markusy 90 000,00 zł., Starostwo Powiatowe 10 000,00 zł.).