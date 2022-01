Elbląg. Mieszkańcy skarżą się na komunikację. Ich kłopotom chce zaradzić poseł Płażyński

- Cały czas wpływają do nas skargi na organizację komunikacji w mieście - mówi Sebastian Piasecki. - Urząd Miasta i podlegający mu Zarząd Komunikacji Miejskiej dokonują pewnych korekt w kursach, ale, przynajmniej zdaniem przybywających do naszego biura elblążan, są one niewystarczające. Planujemy więc dalsze działania w tej sprawie.

Jak ujawnia asystent największe zastrzeżenia mieszkańców budzi długi czas przejazdów i zbyt krótki czas ważności biletów czasowych.

Sebastian Piasecki przypomina, że będzie on przyjmował interesantów w każdą pierwszą środę miesiąca między 17 a 18 w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność przy ul. 1 Maja 2. Raz na kwartał do Elbląga będzie przyjeżdżał sam Kacper Płażyński. Następny dyżur, 2 lutego, odbędzie się już z udziałem posła.