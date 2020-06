Elbląg. Most Dolny otwarty po remoncie. Będą mogły z niego korzystać jedynie pojazdy uprzywilejowane [zdjęcia]

I tak na Moście Dolnym zmodernizowano nawierzchnię. Podobnie jak wcześniej jest to również nawierzchnia drewniana. W miejsce kostki pojawiły się dębowe deski, które mają zagwarantować większą trwałość.

Z satysfakcją mogę powiedzieć, że most jest odebrany, oddajemy most do użytku. Będzie dostępny i dla wodniaków, i dla mieszkańców. Podjęliśmy jednak decyzję, że most nie będzie ogólnodostępny. Tylko pojazdy uprzywilejowane będą mogły korzystać z mostu - podkreślał Witold Wróblewski.