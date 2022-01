Elbląg. Motocyklista zapłacił 5 tys. zł za brawurę, grozi mu kolejne 30 tys. zł i więzienie

Jako, że niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem mężczyzna został na razie rozliczony przez sąd "tylko" za popełnione w trakcie ucieczki wykroczenia. A tych nie było mało. M.in. przekroczenie prędkości o ponad 100 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 40 oraz niestosowanie się do znaków drogowych.

Sąd skazał go za popełnione wykroczenia na grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych oraz pokrycie opłat sądowych a te wyniosły łącznie 570 złotych. Dodatkowo mężczyzna odpowie teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Kara za ten czyn to nawet 30 tys. zł grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat oraz do pięciu lat więzienia.