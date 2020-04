Elbląg. Nagrody prezydenta Elbląga dla najlepszych sportowców. "Ubiegły rok był udany dla elbląksiego sportu"

- Miniony rok był bardzo udany dla elbląskiego sportu – podkreśla prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Mamy wiele powodów do dumy i radości, których przysporzyli nam nasi sportowcy. Wielokrotnie podkreślałem, że dla mnie, jako prezydenta miasta, bardzo ważny jest rozwój sportu dzieci i młodzieży. Dlatego staramy się stwarzać jak najlepsze warunki, aby zaszczepić w najmłodszych elblążanach miłość do sportu i aktywnego spędzania czasu. Nasze działania przynoszą efekty.

Elbląscy sportowcy mogą się poszczycić osiągnięciami w różnych dyscyplinach sportu, między innymi judo, lekkoatletyka, karate, short-track, szachy, podnoszenie ciężarów, kick-boxing, triathlon czy taniec. Kajakarze z Olimpii Elbląg natomiast wywalczyli 33 medale na zawodach rangi mistrzostw Polski. Ich wysoką formę dostrzeżono w kraju, czego efektem były powołania do kadry narodowej na międzynarodowe występy. Naszych młodych kajakarzy oglądaliśmy na mistrzostwach świata i Europy, a także Turnieju Nadziei Olimpijskich.

- Gmina Miasto Elbląg we współzawodnictwie Systemu Sportu Młodzieżowego za rok 2019 została sklasyfikowana na 29 miejscu w punktacji gmin, o siedem pozycji wyżej niż rok wcześniej (36). Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój elbląskiego sportu. Dziękuję trenerom i działaczom skupionym wokół klubów sportowych. Słowa wdzięczności kieruję również do rodziców, którzy zaszczepiają w najmłodszych sportowe pasje. Pragnę również serdecznie podziękować wszystkim tym, bez których niemożliwe byłoby osiągnięcie tak wielu sukcesów. Mam na myśli sponsorów, którzy wspierają kluby i stowarzyszenia oraz organizację imprez sportowych w naszym mieście - wskazuje Witold Wróblewski.

Piłkarki ręczne z EKS Start Elbląg biorą udział w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju - PGNiG Superliga Kobiet. Drużyna zajęła w sezonie 2019/2020 czwarte miejsce. Szczypiorniści z klubu Meble Wójcik Elbląg występują obecnie w I lidze, natomiast siatkarki MKS Truso Elbląg w II lidze.

Kolejną drużyną, która promuje miasto na arenie ogólnopolskiej jest Olimpia Elbląg. Piłkarze występują w rozgrywkach centralnych II ligi. Należy odnotować także uzyskanie przez Akademię Piłkarską Olimpii Elbląg certyfikatu Złotej Gwiazdki Polskiego Związku Piłki Nożnej. AP Olimpii uzyskała ten certyfikat jako jedyny klub w województwie warmińsko-mazurskim.

- Elbląg należy do czołowych miast w Polsce w sporcie osób niepełnosprawnych, co znalazło swoje potwierdzenie w wynikach osiąganych między innymi przez zawodników Integracyjnego Klubu Sportowego Atak Elbląg. To właśnie oni w świetnym stylu sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny w kraju w siatkówce na siedząco - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.