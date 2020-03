Elbląg. Nowa hala tramwajowa w zajezdni gotowa. W obrębie Placu Dworcowego powstał punkt przesiadkowy [zdjęcia]

Tutaj podładujesz telefon. Na starówce stanęły ekoławki [zdjęcia]

Na Bulwarze Zygmunta Augusta i na placu przy katedrze. To tam można skorzystać z dwóch nowych ławek. Wyglądają nieco inaczej niż standardowe, ponieważ to ekoławki solarne wyposażone w wejścia USB do ładowania urządzeń.