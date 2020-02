Elbląg. Obchody 78. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. „Niosła Polakom nadzieję na odzyskanie wolności” [zdjęcia]

- Żołnierze i ochotnicy tworzyli oddziały zbrojne, musieli walczyć z dwoma agresorami, co świadczy o nieustającej woli narodu polskiego do wolności, niepodległości i suwerenności. Przez cały czas funkcjonowania AK prowadziła walkę broniąc narodu przed zagładą. Dziś możemy być dumni z postawy walczących Polaków, możemy brać przykład pozytywny do walki o prawdę historyczną. Nie pozwólmy, aby niszczono dobre imię Polski wykorzystując do tego kłamstwo – mówił Ireneusz Ziemiński, Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu.

Armia Krajowa po wrześniu 1939 kontynuując walkę z okupantami, niosła Polakom nadzieję na odzyskanie wolności – mówił Edward Pietrulewicz, wiceprezydent Elbląga. – AK tworzyła zbrojne ramię państwa podziemnego. Które było fenomenem na skalę Europy. Wspominamy dziś wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, którzy przelali krew za naszą wolność – dodał.