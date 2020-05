Elbląg. Oszustwo w dobie koronawirusa - SMS o dezynfekcji przesyłki. Elblążanin stracił 3 tysiące złotych

Oszustwo na dezynfekcję przesyłki

W dobie koronawirusa pojawiła się nowa metoda oszustwa. Wiele osób obecnie robi zakupy przez internet, a później oczekuje na nadane do nich przesyłki. Taką sytuację wykorzystują oszuści wysyłając SMS-y o konieczności dezynfekcji przesyłek.

Podobną wiadomość otrzymał we wtorek (19 maja) elblążanin. Nadawca wskazywał, że należy dopłacić 50 groszy do nadanej przesyłki w związku z jej dezynfekcją. W wiadomości był również link, który miał przekierować do płatności. Mężczyzna, chcąc zachować się zgodnie z treścią SMS-a, kliknął w link. Okazało się, że wysłana wiadomość była działaniem oszustów, a z konta zamiast 50 groszy zniknęły 3 tysiące złotych.