Elbląg. Park Dolinka będzie otwarty w samo południe 6 grudnia

Miał być otwarty po wakacjach, potem na początku października, a następnie w połowie tego miesiąca. Żaden z terminów nie został dotrzymany. Park "Dolinka", ulubione miejsce spacerów elblążan, który po modernizacji ma być terenem sportowo-rekreacyjnym dla wszystkich grup wiekowych, zostanie ostatecznie otwarty w Mikołajki.

W czerwcu tego roku prezydent Witold Wróblewski mówił : - Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie prac, postępują one bardzo szybko. Termin zakończenia inwestycji przypada na październik, ale myślę, że jeżeli nic się nie wydarzy to już po wakacjach uda nam się skończyć to zadanie. Dziękuję za to wykonawcy. Front robót jest bardzo duży. To obszar prawie 9 hektarów. Oprócz prac budowlanych - nowych alejek, remontu amfiteatru, w różnych strefach zamontowanych będzie ponad 160 różnego rodzaju urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Począwszy od dzieci, a skończywszy na seniorach.