Elbląg. Park Dolinka zyska nowy blask. Na rewitalizację otrzymano prawie 9 milionów dofinansowania [wizualizacja, zdjęcia]

Rewitalizacja parku Dolinka

Dolinka to miejsce chętnie odwiedzane przez elblążan. Tym bardziej wiele osób ucieszy fakt, że park ten doczeka się rewitalizacji.

Park Dolinka to prawie 9 hektarów i cały ten teren objęliśmy projektem, aby powstał tam prawdziwy park wypoczynku i rekreacji - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

W parku Dolinka powstaną strefy dedykowane dla różnych grup wiekowych - między innymi dla dzieci w różnym wieku czy dla seniorów - ze specjalnie dobranymi do użytkowników wyposażeniem. W sumie zamontowanych zostanie około 70 urządzeń - np. domki, labirynty, bujaki, huśtawki, centrum wspinaczkowe, trampoliny, zjeżdżalnie. Będą też elbląskie akcenty wśród miejsc do zabawy dla dzieci - zabawki w formie tramwajów "ogórków" W strefach relaksu i dla seniora znajdą się także stoły piknikowe, grille, stoły do szachów i ping-ponga, plenerowa siłownia, leżaki i podest do tańca. Ponadto park będzie monitorowany. Projekt został tak zaprojektowany, aby wpisać się w naturalne ukształtowanie terenu i zgodnie z założeniami związanymi z ekologią.