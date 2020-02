Elbląg. Pijany 19-latek doprowadził do dwóch kolizji, uderzył w słup na ulicy Grota Rowieckiego i wypadł z samochodu [zdjęcia, wideo]

Okazało się, że 19-latek miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu i nie miał uprawnień do kierowania autem. Mężczyzna jeździł ulicami miasta pożyczoną skodą i jak się okazuje, nie była to pierwsza kolizja tego dnia, do której doprowadził.

Wcześniej doprowadził do innej kolizji

- Uwagę policjantów zwróciło to, że na miejscu nie było tablicy rejestracyjnej od wspomnianej skody. Gdy policjanci obsługiwali zdarzenie, dyżurny otrzymał informację o kolizji i uszkodzeniu skrzynki pocztowej przy ul. Kraszewskiego. Gdy inny patrol pojechał w tamto miejsce okazało się, że to właśnie tam leży tablica rejestracyjna od wspomnianej skody - mówi kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.