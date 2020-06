Elbląg. Place zabaw i siłownie plenerowe ponownie otwarte od poniedziałku

Biblioteka, muzeum i Galeria El wznawiają działalność

Do Biblioteki Elbląskiej i Galerii El już do środy (6 maja 2020), do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w przyszłym tygodniu. Miejskie instytucje kultury wznawiają pracę po tym, jak ze względu na epidemię koronawirusa nie mogły przyjmować czytelników i odwiedzających.