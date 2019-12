Elbląg pogoda na weekend. Piątek 27.12, sobota 28.12, niedziela 29.12. Długoterminowa pogoda na weekend dla Elbląga

Pogoda na weekend w Elblągu: piątek, 27.12.2019

Spodziewana temperatura w piątek w Elblągu to 2°C. W nocy temperatura może spaść do -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 50%. Opady mogą wynosić ok. 2 mm. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Elbląga w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie północny. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Pogoda na weekend w Elblągu w piątek:

deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Prognoza pogody na weekend dla Elbląga

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 27.12.2019:

Temperatura w ciągu dnia: 2°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na weekend w Elblągu: sobota, 28.12.2019

W sobotę możemy spodziewać się ochłodzenia. W ciągu dnia temperatura w Elblągu może wynieść 0°C. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 10 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Elbląga wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może w związku z tym wynosić -6°C. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą -2°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Pogoda na weekend w Elblągu w sobotę:

pochmurnie. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Prognoza pogody na weekend dla Elbląga

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 28.12.2019:

Temperatura w ciągu dnia: 0°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na weekend w Elblągu: niedziela, 29.12.2019

W niedzielę termometry pokażą 0°C w ciągu dnia. Prognozy długoterminowe na weekend przewidują, że wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 18 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Zdaniem synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 10 proc. Według pogody na weekend w Elblągu w niedzielę będzie taka sama temperatura jak w sobotę. W nocy temperatura może spaść do -2°C.

Pogoda na weekend w Elblągu w niedzielę:

przewaga chmur. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Prognoza pogody na weekend dla Elbląga. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 29.12.2019: