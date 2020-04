Elbląg. Policyjne kontrole prędkości - aż 14 kierowców straciło prawo jazdy za nadmierną prędkość w weekend

Elbląg. Na ulicach miasta obserwuje się mniejszy ruch samochodów, co zachęca kierowców do szybszej jazdy. Policjanci z Elbląga od piątku do niedzieli odnotowali 14 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h.

Policyjne kontrole prędkości w Elblągu W weekend (17-19.04.2020) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli 14 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Najwięcej - aż siedem - takich przypadków było w piątek (17.04.2020). Rekordzistą okazał się być 42-letni kierowca jeepa zatrzymany w Kamionku. W miejscu, gdzie jest ograniczenie prędkości do 50 km/h, mężczyzna jechał 113 km/h. W sobotę natomiast na Trasie Unii Europejskiej odnotowano przekroczenie prędkości u kierowcy peugeota. 45-latek jechał 109 km/h (przy ograniczeniu do 50 km/h). W pozostałych 12 przypadkach prędkość kierowców była wyższa od dopuszczalnej od 51 do 60 km/h. Warto przypomnieć, że we wspomnianych 14 przypadkach policjanci zatrzymali kierującym prawa jazdy na 3 miesiące taryfikator mandatowy za takie wykroczenie przewiduje 500 zł oraz 10 punktów karnych - informuje kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Policjanci zapowiadają kolejne kontrole prędkości, szczególnie w obszarze zabudowanym. zobacz galerię (10 zdjęć) Elbląg. Park Dolinka zyska nowy blask. Na rewitalizację otrz... zobacz galerię (10 zdjęć) Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo