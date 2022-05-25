Elbląg. Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy - Poznaj Swoje Prawa - konferencja

30.05 Година 17 Старомiська Ратуша у Ельблонгу

Конференція присвячена правам споживачiв

З турботи про вільне та безпечне функціонування в лабіринті польського права разом iз Головою Центру Медiацiї та Суспiльної Активiзацiї у Ельблонгу адвокат Анною Ольшевською та подком. Ярославом Вуйтовiчем iз Вiддiленя Кримiнальної Превенцiї та Правопорушень Поліцейського Відділу у Ельблонгу розкажемо в який спосiб уникнути зайвих турбот та неприємностей,а також розкажемо до кого можна звертатися по допомогу якщо буде така потреба.

Спiворганiзатором Конференцiї є Об'єднання Українцiв у Польщi- Вiддiл у Ельблонгу

Ласкаво просимо