Elbląg. Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy - Poznaj Swoje Prawa - konferencja

30.05 Година 17 Старомiська Ратуша у Ельблонгу
Конференція присвячена правам споживачiв
З турботи про вільне та безпечне функціонування в лабіринті польського права разом iз Головою Центру Медiацiї та Суспiльної Активiзацiї у Ельблонгу адвокат Анною Ольшевською та подком. Ярославом Вуйтовiчем iз Вiддiленя Кримiнальної Превенцiї та Правопорушень Поліцейського Відділу у Ельблонгу розкажемо в який спосiб уникнути зайвих турбот та неприємностей,а також розкажемо до кого можна звертатися по допомогу якщо буде така потреба.
Спiворганiзатором Конференцiї є Об'єднання Українцiв у Польщi- Вiддiл у Ельблонгу
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