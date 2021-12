Elbląg. Poszukiwany listem gończym wpadł, bo nie nosił maseczki

Interwencja miała miejsce w jednym ze sklepów przy ulicy Malborskiej. Policjanci najpierw zauważyli mężczyznę, bez zasłoniętych ust oraz nosa i podeszli do niego, aby go pouczyć. Szybko okazało się, że na pouczeniu się jednak nie skończy. 54-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Elblągu, między innymi w związku z wyrokiem za kradzieże. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się w Holandii. Został zatrzymany w policyjnym areszcie. Trafi do zakładu karnego, gdzie będzie przebywał przez najbliższe 8 miesięcy.