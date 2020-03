Elbląg. Rekrutacja do przedszkoli i I klas szkół podstawowych. Przedłużony termin składania dokumentów

Jeszcze do piątku (27 marca) można złożyć dokumenty w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Nie trzeba udawać się w tym celu osobiście do placówki, można dokumenty wysłać drogą elektroniczną.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych Elbląg W związku z epidemią koronawirusa zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli zostały nieco zmienione. Do 19 marca opiekunowie musieli wypełnić wnioski drogą elektroniczną.Obecnie trwa składanie dokumentów do placówek I wyboru. RAPORT Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO: Warmińsko-mazurskie: 36 zakażonych! Aktualizowany raport Termin składania dokumentów upływa w piątek (27 marca) o godzinie 14. Przypominamy jednocześnie, że rodzice kandydatów nie muszą osobiście składać dokumentów w wersji papierowej w siedzibie placówki pierwszego wyboru. Istnieje możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email. Wystarczy jedynie przesłać skan bądź zdjęcia podpisanych dokumentów - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.