Elbląg. Rondo Zamech z pamiątkową tablicą. Oficjalnie odsłonięto dekorację w postaci logo Zamechu [zdjęcia]

Rondo u zbiegu ulic Teatralnej, Robotniczej i Browarnej zostało oddane do użytku w 2014 roku. W 2019 roku pojawił się pomysł, aby nazwać je Rondem Zamech. Aby poprzeć tę inicjatywę zorganizowano akcję zbierania podpisów, której koordynatorem został Daniel Lewandowski z GE Power, które od 2015 roku kontynuuje działalność Zamechu. W środę ( 24 czerwca ) nastąpiło oficjalne odsłonięcie dekoracji na rondzie Zamech.

- Od dłuższego czasu mamy tradycję w naszym mieście, że ronda, którym nadajemy nazwę, to ronda naszych miast partnerskich. Pomysł z nazwą Zamech, szczególnie w tej lokalizacji, bezpośrednio prowadząc do Zamechu, to był świetny pomysł, dlatego dziękuję panu Danielowi Lewandowskiemu, inicjatorowi całego przedsięwzięcia – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Rondo Zamech Elbląg

Pod inicjatywą podpisało się 4,5 tysiąca osób popierając pomysł. 18 kwietnia 2019 roku Rada Miejska w Elblągu jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu nazwy Zamech.