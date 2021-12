Elbląg. Strażacy ochotnicy z Krzewska na wyścigach samochodowych

Wrak Race to rodzaj niskobudżetowych wyścigów samochodowych rozgrywanych na zamkniętym torze, przeważnie o nawierzchni szutrowej. Podczas wyścigu dozwolony jest kontakt z innymi zawodnikami. W biegu startuje jednocześnie kilku zawodników, dozwolone są starty samodzielne (tylko kierowca) jak i w parach (kierowca i pilot).

Celem jest zrobienie jak największej liczby okrążeń w wyznaczonym czasie (15-30 min),

Auto na Wrak Race to z założenia jakikolwiek samochód (najczęściej już "pełnoletni") o wartości (zakupu) do 1000 zł, jednak do popularnych wyborów można zaliczyć auta japońskie (Nissan Micra, Honda Civic), niemieckie (VW Golf/Polo, Opel Astra) oraz polskie (FSO Polonez, Daewoo/FSO Matiz) oraz koreańskie (Hyundai Coupe).