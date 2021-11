Elbląg. Świąteczna akcja pomocy dla dzieci z Kasprzaka

Działaczka charytatywna kontynuuje: W zeszłym roku z Waszą pomocą udało się zebrać najpotrzebniejsze artykuły użytku codziennego. Zakupy co roku wynikają z prośby opiekunów dzieci. W tym roku mamy nadzieję, że mimo ograniczeń uda Nam się zorganizować kiermasze w szkołach i zbiórkę potrzebnych artykułów.

W DPS-ie zapotrzebowania są podobne, co roku zbieramy ogromną górę środków pielęgnacyjnych, do czego Was również zachęcamy. Potrzebne są środki czystości oraz pielęgnacyjne - chusteczki, pieluchy, pieluchomajtki, kremy, oliwki, balsamy, płyny do kąpieli, itp. Zbieramy też niezwykle potrzebne w obecnej chwili środki czystości (proszki do prania, płyny do prania, mydło, ręczniki papierowe, środki do toalet, płyny do czyszczenia powierzchni), artykuły spożywcze (m.in. makarony, cukier, mąka, obiadki w słoiczkach) Liczy się każda ilość zebranych produktów.

Zebrane artykuły można przynosić do naszego biura znajdującego się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 26, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00.