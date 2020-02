Elbląg. Ukradł z budowy elektronarzędzia o wartości 1700 złotych. 28-latek z Malborka usłyszał zarzuty

Agregat prądotwórczy, zagęszczarka do betonu, pilarka, wkrętarka - takie narzędzia skradziono z terenu budowy domu w Komorowie Żuławskim na początku lutego 2020 roku. W środę (12 lutego 2020) policjanci zatrzymali podejrzanego o ten czyn. 28-letni mieszkaniec Malborka został przesłuchany, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Skradziony sprzęt miał spieniężyć w lombardach. Wartość elektronarzędzi to prawie 1700 złotych.