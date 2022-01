Elbląg. Władza na cenzurowanym - radny opozycji podsumowuje miniony rok

Oddajmy więc głos radnemu Traksowi:

"Zaczynając od początku roku władze Elbląga dalej nie przywróciły pogotowia socjalnego, co powoduje, że Policja zamiast zapewniać elblążanom bezpieczeństwo często stoi w kolejce do szpitala wojewódzkiego wioząc na badania osoby będące pod wpływem alkoholu. To paraliżuje pracę policji i lekarzy na SOR, którzy zamiast ratować zdrowie i życie potrzebujących, skupiają się na nietrzeźwych.

Władze Elbląga przeprowadziły rewolucję w komunikacji miejskiej. Mieszkańcy do dnia dzisiejszego zgłaszają do mnie uwagi źle skrojonych rozkładów. Aż 93 % internatów jest niezadowolonych z przeprowadzonej rewolucji, która wywróciła rozkłady do góry nogami. Często w godzinach szczytu, mimo zaleceń zachowywania dystansu i limitu przewożonych pasażerów, na trasę wyjeżdżają pojedyncze tramwaje. Z transportu korzysta młodzież szkolna, osoby starsze, które upchane jak sardynki w puszce mogą się łatwiej zarażać. Oszczędzanie na ludzkim zdrowiu nie jest dobrym rozwiązaniem.