Elbląg. Za jazdę bez uprawnień zapłaci 3 tysiące złotych

Na wysokość kary miały jednak wpływ jeszcze inne czynniki. Jeden z nich to to, że 37-latek został przyłapany na kierowaniu bez uprawnień dwukrotnie. Pierwszy raz było to w maju przy ul. Robotniczej, - wtedy jechał osobowym audi, drugi raz w czerwcu tego roku. Wtedy 37-latek kierował vw golfem. Za pierwszym razem wspomniane audi nie było dopuszczone do ruchu. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 37-latka. Dziś znamy już wyrok. Musi on zapłacić grzywnę, a także orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów przez dwa lata. Wyrok jest prawomocny.