Elbląg. Za jazdę bez uprawnień zapłaci kilka tysięcy złotych

Zdarzenie miało miejsce w czerwcu tego roku przy ul. Elbląskiej w Miejscowości Żurawiec. Tam 32-latka została zatrzymana do kontroli przez patrol ruchu drogowego. Kobieta kierowała osobową mazdą. W trakcie sprawdzania okazało się że 32-latka nie ma uprawnień do kierowania. Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Ten w listopadzie skazał ją na grzywnę w wysokości 4 tysięcy złotych oraz zakazał jej kierowania wszelkimi pojazdami na czas 36 miesięcy. Złamanie tego zakazu jest już przestępstwem.