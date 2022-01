Elbląg. Zatrzymano kierowcę bez prawa jazdy. Tłumaczył, że jeszcze nie zapisał się na egzamin

Zdarzenie miało miejsce na drodze nr 7 w okolicy Pasłęka. Policjanci Grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej vw passata, którym kierował pewien 42-latek. Wcześniej policjanci zmierzyli i nagrali jak jedzie z nadmierną prędkością 165 km/h. W miejscu pomiaru ograniczenie było do 120 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatami w wysokości 1000 złotych i 50 złotych za przekroczenie prędkości oraz stan techniczny pojazdu (pęknięta przednia szyba). Do sądu skierowano także wniosek o ukaranie za kierowanie bez uprawnień, bo w trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy. Kierujący tłumaczył policjantom, że jest obecnie na kursie prawa jazdy ale nie zapisał się jeszcze na egzamin.