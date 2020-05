Elbląg. Żłobki i przedszkola w Elblągu częściowo otwarte od 18 maja po przerwie spowodowanej koronawirusem

Od 18 maja żłobki i przedszkola w Elblągu rozpoczną działalność po przerwie spowodowanej koronawirusem. Funkcjonowanie placówek będzie odbywało się na zmienionych zasad zgodnie z wytycznymi rządu. Od 18 maja do przedszkoli i żłobków przyjmowane będą dzieci tych rodziców i opiekunów, którzy należą do grup zawodowych zaangażowanych w walkę z epidemią, czyli przede wszystkim służb medycznych, służb mundurowych, przedsiębiorców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem oraz pracowników żłobków i przedszkoli.

W celu przyjęcia dzieci, przedszkola i żłobki dostosowane zostały do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wyposażone w środki do dezynfekcji. Ponadto przez dyrektorów poszczególnych placówek opracowane zostały procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - informuje Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Nowe zasady funkcjonowania przedszkoli i żłobków

Rząd poinformował, że przedszkola i żłobki mogą być otwarte od 6 maja, decyzja należała jednak do samorządów. Wiele miast zdecydowało się na późniejsze otwarcie placówek ze względu na konieczność przystosowania ich do nowych zasad. Główny Inspektorat Sanitarny określił między innymi limit dzieci w oddziale, w grupie może przebywać do 12 dzieci. Wskazano także na regularną dezynfekcję pomieszczeń.