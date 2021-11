Elbląska formacja taneczna przed startem na Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych w kat. dorośli i młodzież odbędą się 4 grudnia w Brunszwiku w Volkswagen Hall. Organizatorzy szykują fantastyczne widowisko przy pełnych trybunach. Gospodarze zagwarantowali uczestnikom komfortowe rozwiązania logistyczne, trwa sprzedaż biletów, a poszczególne formację szlifują formę przed zawodami. Nie inaczej jest z reprezentantami Polski, formacja Jantar Elbląg z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” pod okiem trenerów, Pauliny Czyżyk i Piotra Czyżyka, szykuje się do występu na Mistrzostwach Świata:

- Obecnie przygotowania idą tzw. pełną parą. Występ na Mistrzostwach Polski FTS został przez nas przeanalizowany wielokrotnie i to dosłownie pod każdym kątem – mówi Piotr Czyżyk, trener formacji, i dodaje: - Dokonaliśmy pewnej klasyfikacji: co dobrze wygląda podczas występu turniejowego, co należy dopracować oraz które elementy należy poprawić. Wzięliśmy pod uwagę różne informacje zwrotne zarówno od specjalistów w dziedzinie formacji, jak również od osób, dla których MP FTS w Elblągu były pierwszym zetknięciem z tańcem formacyjnym.