Elbląska policja poszukuje świadków drogowej kolizji

Według zgłaszającego do uszkodzenia doszło w dniu 27 października tego roku ok. godz. 18 w Elblągu przy ulicy Teatralnej 5. Tam kierujący pojazdem marki Seat o początkowych nr rej NE nie zabezpieczył pojazdu przed jego stoczeniem w wyniku czego doszło do uszkodzenia osobowego forda.

- Prowadzimy również czynności w związku ze zgłoszeniem uszkodzenia pojazdu marki Volvo o nr. rej. WGM 8093A . Według zgłaszającego do uszkodzenia doszło w dniu 26.10.2021r pomiędzy godz. 11:50 - 12:15 w Elblągu przy ulicy. Żuławskiej. Tam kierujący pojazdem wykonując manewr uszkodził wymieniony pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki.