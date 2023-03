Elbląska policja poszukuje wandala. Uszkodził szlaban! ZDJĘCIA

Rowerzysta nie mogąc się zmieścić pod szlabanem podnosi jego ramię i uszkadza go, po to, by przejechać pod nim rowerem.

- Poszukujemy zatem niefrasobliwego sprawcy uszkodzenia szlabanu. Osoby które mają informację na jego temat prosimy o kontakt z policjantem pod nr tel.: 47 734 16 28 lub mailowo [email protected] - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu.