Elbląski MOSiR proponuje: rowerami przez pomosty!

Wycieczka wystartuje z elbląskiego Starego Miasta, a następnie udamy się przez Raczki Elbląskie, Żurawiec i Stare Dolno do Świętego Gaju. Zobacz mapę - 62 km. Stąd zjedziemy w dolinę rzeki Dzierzgoń, gdzie we wsi Bągart zrobimy dłuższy postój. W drodze powrotnej zajrzymy do Jasnej, Zwierzna i Markus, aby w końcu dotrzeć do Karczowisk Górnych. Stąd już tylko kilka kilometrów będzie nas dzieliło od finału wycieczki, która zakończy się na rondzie Bitwy Warszawskiej. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości, ale pojawi się także odcinek drogi brukowej (Stare Dolno).

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki.