Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zdobyło kolejną nagrodę

Arkadiusz Jachimowicz, prezes ESWIP powiedział z tej okazji: "To dla nas duże wyróżnienie i motywacja do kontynuowania prac nad rozwojem centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów - bo sklep społeczny ma właśnie taką funkcję. Pozyskujemy nieodpłatnie od mieszkańców różnego rodzaju rzeczy, część z nich jest naprawiana w pracowniach Centrum Integracji Społecznej, potem sprzedajemy te rzeczy w sklepie społecznym, a dochód przeznaczamy na Fundusz Grantowy, z którego finansujemy działania społeczne i charytatywne elblążan. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Elblągu - dająca drugie życie wielu rzeczom, które inaczej wylądowałyby na śmietniku, pomagająca uczestnikom CIS w nabyciu nowych umiejętności w zakresie renowacji rzeczy oraz obsługi sklepu, oferująca tanie produkty osobom niezamożnym, a także umożliwiająca pozyskanie pieniędzy na granty na inicjatywy aktywnych społecznie elblążan i tworzonych przez nich organizacji społecznych. (Tu ważna jest Strefa Charytatywna sklepu, do której można przekazać wartościowe rzeczy, ze sprzedaży których całość pieniędzy idzie na Fundusz Grantowy).