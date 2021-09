Elblążanko skorzystaj z mobilnej pracowni mammograficznej

W Polsce od 2006 roku realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, skierowany do Pań w wieku od 50 do 69 lat. Jego założeniem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Dotychczasowe wyniki realizacji Programu nie są satysfakcjonujące. Mimo, że mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia i najskuteczniejszym badaniem przesiewowym u kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat, w 2021 roku z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało zaledwie niewiele ponad 34 % uprawnionych Pań,

Pamiętajmy: Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100-procentową gwarancję powrotu do zdrowia. Mammografia pozwala na wykrycie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych.